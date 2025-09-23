Псковcкая обл.
Общество

ПСБ в Пскове продолжает акцию «Эквайринг за наш счет»*

25.09.2025 12:49|ПсковКомментариев: 0

ПСБ продолжает акцию для предпринимателей Пскова. Она направлена на снижение финансовых издержек бизнеса при приеме безналичных платежей и стимулирование развития торговых точек в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

В рамках акции банк ПСБ берет на себя расходы по эквайрингу на 3 месяца для новых клиентов, что позволяет предпринимателям существенно экономить на комиссиях при оплате товаров и услуг банковскими картами. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, где нет большого капитала.

«Мы видим, что акция «Эквайринг за наш счет» пользуется популярностью у псковских предпринимателей. Это реальная поддержка, которая позволяет увеличить оборот и конечный заработок. ПСБ создает максимально комфортные условия для бизнеса в регионе, и это одна из наших акций, которая помогает снизить расходы на эквайринг и получить доступ к современным технологиям приема безналичных платежей», — поделился Андрей Копосов, региональный директор ПСБ в Пскове». 

Беспроцентная ставка действует при обороте на один терминал до 500 тысяч рублей в месяц. По истечении акционного периода начнет действовать льготная комиссия, размер которой будет зависеть от сферы деятельности предпринимателя.

Важно, что для подключения торгового эквайринга не нужно посещать банковский офис. ПСБ бесплатно предоставляет в аренду терминалы и настраивает приложение для контроля оборотных средств. Чтобы принимать безналичные платежи без комиссии, нужно открыть в ПСБ расчетный счет на одном из трех тарифов обслуживания: «Опти», «Макси» или «Профи».

К акции можно подключиться по 31 декабря 2025 года.

*Комиссия по торговому эквайрингу в рамках акции «Эквайринг за наш счет» – от 0% до 1,9% в зависимости от сферы деятельности и оборота по терминалу в месяц. Со дня установки первого терминала и в течение 2 календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошла установка первого терминала клиенту (далее – Акционный период), комиссия не взимается при обороте до 500 тыс. руб. в месяц по каждому терминалу. При превышении оборота 500 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,5% с суммы превышения. После окончания действия Акционного периода взимается комиссия от 1% до 1,9% при обороте до 600 тыс. руб. в месяц в зависимости от сферы деятельности клиента, указанной на сайте psbank.ru. При превышении оборота 600 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,9% с суммы превышения вне зависимости от сферы деятельности. Дополнительно ежемесячно взимается плата 1290 руб. при обороте до 100 тыс. рублей за предыдущий месяц (за исключением первого календарного месяца после окончания действия Акционного периода). Комиссия взимается банком ежедневно из общей суммы, подлежащей перечислению в пользу клиента. Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Банк ПСБ» в течение 6 месяцев до начала акции, при соответствии сфере деятельности «медицина», «образование», «уход за детьми», «фастфуд», «ЖКХ», «АЗС», «турагентства», «супермаркеты» или «продукты питания», при зачислении денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Банк ПСБ» по программе обслуживания «Опти», «Макси» или «Профи» в период проведения акции, и при подключении услуги «Зачисление возмещения 3 раза в день» с платой 290 руб. в месяц за каждый терминал. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 25 50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

Реклама. ПАО «Банк ПСБ». ИНН 7744000912. Erid: 2SDnjdobF74

Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru