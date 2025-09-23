Общество

Псковских разработчиков приглашают на конкурс по созданию свободного ПО

Третий год подряд Open OS Challenge собирает талантливых разработчиков и энтузиастов Open Source. Конкурс посвящен разработке открытых операционных системам на основе ядра Linux. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: Freepik / автор pressfoto

К участию приглашаются все, кто увлечен миром Open Source: от опытных профессионалов, ежедневно работающих со свободным ПО, до студентов и начинающих разработчиков. Возрастное ограничение 18+.

В этом году Open OS Challenge включает три этапа и предлагает участникам интересные и практические задачи от организаторов и партнеров конкурса - СберТеха, GitVerse, Скала^р (Группа Rubytech), Orion soft и сообщества OpenScaler. Первый этап пройдет с 15 сентября по 19 октября и проверит теоретические знания участников в формате онлайн-тестирования. Второй этап — 25 и 26 октября — потребует практических навыков: участникам предстоит решать прикладные задачи с использованием удаленного доступа к виртуальным машинам для создания новых модулей и утилит для Linux. Финал, который пройдет в очном формате в Москве в ноябре, станет настоящим испытанием для десяти лучших участников отборочных этапов.

«Наш конкурс призван популяризировать разработку на базе свободного системного программного обеспечения в России. Поддержка молодых талантов в этой области имеет огромное значение для инновационного развития страны, так как способствует созданию благоприятной среды для появления новых технологий и укрепляет национальную безопасность в глобальном масштабе», — отметил эксперт сообщества OpenScaler Олег Сиротюк.

Open OS Challenge — это не просто конкурс, это возможность проявить себя, получить ценный опыт, найти единомышленников и внести свой вклад в развитие Open Source-сообщества. Следить за обновлениями и регистрироваться можно на сайте конкурса.