Общество

Псковичи увидят международную битву роботов в прямом эфире

Второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона этого года пройдет в конгрессно-выставочном центре «Патриот» 11 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В соревнованиях примут участие 28 команд из России, Индии и Бразилии. В битве роботов выступят 16 команд в весовой категории до 110 килограмм. В битве мини-роботов соревноваться будут 12 команд в категории до 1,5 килограмма. Машинами управляют команды разработчиков, состоящие из опытных инженеров и молодых специалистов из разных стран. Чемпионат по битве роботов позволяет инженерам из различных областей объединяться в команды и проявлять себя в сфере робототехники.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области.

Программой предусмотрено два шоу-показа: дневное с 13:00 до 14:30 и вечернее с 18:00 до 19:30. Для зрителей будет организована прямая трансляция на информационных ресурсах.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Чемпионат проходит ежегодно с 2023 года. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры.