Общество

Более 80 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа

В Псковской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Прививку сделали уже 81 387 человек, что составляет 14,4% от общего населения региона. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Наиболее активно иммунизация проходит среди детей в ряде районов. Лидером по иммунизации детского населения стал Себежский район, где привито уже 92% от запланированного количества. На втором месте — Пустошкинский район с показателем 71,1%, на третьем — Бежаницкий район (66,2%).

Среди взрослого населения лучшие результаты демонстрирует Гдовский район, где вакцинировано 43,4% от плана. За ним следуют Палкинский (30,3%) и Дновский (29,5%) районы.

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. Эффективность прививки значительно выше, чем у неспецифических средств профилактики. Кроме того, вакцинация экономически оправдана, так как позволяет снизить заболеваемость среди трудоспособного населения.

Прививка особенно рекомендована детям с шести месяцев, людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также представителям профессий с высоким риском заражения: медикам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Специалисты обращают внимание, что для выработки иммунитета после прививки требуется 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного: ее не проводят при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических болезней и при аллергии на яичный белок.