Общество

Клиентские службы Социального фонда приглашают псковичей на прием 27 сентября

Специалисты клиентских служб отделения Социального фонда России по Псковской области проводят дополнительный прием жителей региона в последнюю субботу каждого месяца. В этом месяце дополнительным днем приема в офисах регионального отделения СФР станет 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда. Несмотря на то, что большая часть услуг отделения доступна онлайн на портале Госуслуг, у людей могут быть вопросы, которые требуют личного обращения к специалистам: это и оформление справок, и помощь с онлайн-сервисами, и получение персональных консультаций.

Клиентские службы в Пскове будут вести прием посетителей с 8.30 до 15.00. В городе Великие Луки, а также Островском, Опочецком, Невельском, Порховском районах — с 8.00 до 14.30.

Прием граждан в клиентской службе в Псковском районе (Псков, улица Алтаева,6) будет осуществляться с 8.30 до 12.30.

Небольшие клиентские офисы в районах области, где прием обеспечивают один-два специалиста, в дополнительный день будут работать по сокращенному графику: с 8.00 до 12.00.

Для планирования удобного времени визита в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области доступна предварительная запись через сайт СФР или по телефону единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01.

Обратиться на прием можно и без предварительной записи в порядке живой очереди. Прием осуществляется по экстерриториальному принципу. Жители региона могут обратиться в любой клиентский офис независимо от места регистрации или проживания.

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).