Домашний питомец из Вильнюса не смог попасть в Россию через Псковскую область

Нарушения ветеринарного законодательства РФ выявлены при ввозе собаки на российско-латвийской границе РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Домашний питомец перевозился в сопровождении физического лица из Вильнюса в Челябинскую область.
В ходе документарного контроля специалист ведомства установил отсутствие в ветеринарном паспорте животного отметки компетентного органа страны- экспортера о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед отправкой собаки.
Ввоз животного на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате.