Общество

Специалисты со всей страны собрались в Пскове на форум по образованию детей с ОВЗ

Всероссийский форум «Воспитатели России: ​преемственность ценностей и смыслов семьи и детского сада в вопросах образования детей с ОВЗ» проходит в Пскове 26 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие организовали на базе Псковского государственного университета. Форум собрал сотни ведущих специалистов дошкольного образования со всей страны. ​​Цель — выработка комплексной стратегии поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и методическая помощь педагогам в организации инклюзивного образования​.

​Форум организован Всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Псковской области. ​

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева поприветствовала участников, отметив, что мероприятие проходит в преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников. ​Она выразила благодарность объединению «Воспитатели России» и депутату Госдумы Ларисе Тутовой за их вклад. ​

Руководитель организации «Воспитатели России» Лариса Тутова обратилась к участникам по видеосвязи, подчеркнув, что государство уделяет особое внимание инклюзивному образованию, формируя российскую модель, которая сочетает гибкость форм и культурные ценности.

Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев в своей приветственной речи отметил, что очень важно воспитывать и сохранять семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение, внутри образовательного учреждения.

«Для университета одной из главных проблем является подготовка специалистов для работы в организациях, обладающих соответствующими ценностями. Ценности окончательно формируются к 19-20 годам и затем передаются автоматически. ​В ПсковГУ более тысячи студентов обучаются по направлениям, связанным с дошкольным образованием, включая воспитателей, психологов и дефектологов. ​Несмотря на ежегодное проведение форумов, конференций и повышение квалификации число детей с ОВЗ постоянно растет, что указывает на недостаточность предпринимаемых усилий», - заявил Сергей Николаев.

​В рамках форума запланированы пленарные заседания и стратегические сессии, на которых будут представлены новые направления государственной политики и рассмотрены эффективные инновационные практики в коррекционно-развивающей работе. ​Все мероприятия направлены на поиск решений для создания по-настоящему инклюзивной среды, в которой каждый ребенок сможет развиваться.

​Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети с физическими и психическими отклонениями, которые затрудняют их полноценную жизнь и нарушают развитие. ​Инклюзивное образование стремится устранить дискриминацию в развитии таких детей, создавая благоприятную среду и используя эффективные средства обучения. Это включает в себя различные формы обучения: ​в общеобразовательных учреждениях, на дому, в учреждениях общего назначения (интеграция и инклюзия), а также в дистанционном формате и учреждениях дополнительного образования. ​Примерами терапевтических методов для детей с ОВЗ являются иппотерапия и дельфинотерапия, способствующие улучшению психоэмоционального состояния. ​Также рассматривается применение цифровых технологий для психологического сопровождения детей с ОВЗ.