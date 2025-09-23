«Лучшие кадры — свои»: директор псковского агроколледжа рассказал о новых педагогах

Откуда в учреждения среднего профессионального образования приходят новые педагоги и как удержать их в профессии, рассказал директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».
Обсуждая возможный кадровый кризис, Сергей Янкин признал, что работа в звене среднего профессионального образования — задача сложная, поскольку требует от педагога совмещения теоретической подготовки и практических навыков, а также строгого соблюдения техники безопасности на современном оборудовании. Ключевыми принципами кадровой политики колледжа стали преемственность поколений и наставничество. Опытные педагоги, отдавшие лучшие годы учреждению, передают свой опыт молодым специалистам. Это позволяет сохранить уникальные знания и традиции.
Основной источник новых педагогов для колледжа — его же выпускники. Как подчеркнул Сергей Янкин, «лучшие кадры — это свои кадры». Ежегодно самые талантливые и мотивированные студенты, отлично зарекомендовавшие себя на практике, остаются работать мастерами производственного обучения.
«Мы уже видим, кто как из наших ребят подготовлен. Теоретически, практически, как они проходили практику, где они работали, чем они занимались. И каждый год у нас остается мастером производства обучения или преподавателем наш выпускник. Мы создаем условия, чтобы они продолжали обучение в высших учебных заведениях. Вот это для нас важно, потому что уже есть те руководители отделений, руководители цикловых комиссий, которые заканчивали наше образовательное учреждение, получали высшую категорию и теперь уже с высшей категорией работают, как преподаватели. Наверное, это правильно. Они преданы этой профессии, тогда намного легче, но надо помогать молодым в любом случае», — заключил директор колледжа.
