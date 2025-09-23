Общество

«Лучшие кадры — свои»: директор псковского агроколледжа рассказал о новых педагогах

Откуда в учреждения среднего профессионального образования приходят новые педагоги и как удержать их в профессии, рассказал директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда».

Обсуждая возможный кадровый кризис, Сергей Янкин признал, что работа в звене среднего профессионального образования — задача сложная, поскольку требует от педагога совмещения теоретической подготовки и практических навыков, а также строгого соблюдения техники безопасности на современном оборудовании. Ключевыми принципами кадровой политики колледжа стали преемственность поколений и наставничество. Опытные педагоги, отдавшие лучшие годы учреждению, передают свой опыт молодым специалистам. Это позволяет сохранить уникальные знания и традиции.

«Хочу сказать, что у каждого директора свои проблемы. Кто-то работает со средним возрастом и наслаждается. Кто-то работает с коллективом, когда большая часть в таком возрасте, что люди принимают решение о выходе на пенсию. Действительно, сейчас сложная ситуация, но ее можно побороть. Для нас очень важно, чтобы преемственность поколений, кто отдал лучшие годы образовательному учреждению, сохранилась для среднего и для молодого педагога, чтобы было наставничество. Оно есть, оно работает, и каждый пример взрослого педагога дает положительный эффект в работе молодых людей, которым пока сложно работать преподавателем в школе или в СПО, где связана и теоретическая часть, и практика на таком оборудовании, что техника безопасности прежде всего. И это надо рассказать ребятам и показать», — отметил директор колледжа.

Основной источник новых педагогов для колледжа — его же выпускники. Как подчеркнул Сергей Янкин, «лучшие кадры — это свои кадры». Ежегодно самые талантливые и мотивированные студенты, отлично зарекомендовавшие себя на практике, остаются работать мастерами производственного обучения.

«Мы уже видим, кто как из наших ребят подготовлен. Теоретически, практически, как они проходили практику, где они работали, чем они занимались. И каждый год у нас остается мастером производства обучения или преподавателем наш выпускник. Мы создаем условия, чтобы они продолжали обучение в высших учебных заведениях. Вот это для нас важно, потому что уже есть те руководители отделений, руководители цикловых комиссий, которые заканчивали наше образовательное учреждение, получали высшую категорию и теперь уже с высшей категорией работают, как преподаватели. Наверное, это правильно. Они преданы этой профессии, тогда намного легче, но надо помогать молодым в любом случае», — заключил директор колледжа.

«Люди труда» — это программа о популяризации рабочих профессий, в которой мы рассказываем об образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.