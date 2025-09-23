Псковcкая обл.
Общество

Впервые в Псковской области выявлен очаг антракноза земляники

26.09.2025 14:28

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Псковской области в Бежаницком районе впервые на территории области выявлен очаг карантинного объекта – антракноза земляники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Россельхознадзор

Лабораторные исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие карантинного объекта. С целью предотвращения распространения антракноза земляники установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на земельном участке, расположенном в Бежаницком районе на площади 5,3 гектара. Также разработана программа локализации и ликвидации карантинного объекта.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»).

Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

Антракноз земляники или черная пятнистость — опасное карантинное заболевание. Основной поражаемой культурой является садовая земляника. Болезнь поражает практически все части растений садовой земляники. Опасен тем, что после заражения растений может длительное время никак себя не проявлять. Главное в борьбе с антракнозом — использовать для посадки гарантированно здоровый посадочный материал.

Рейтинг@Mail.ru