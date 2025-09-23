Общество

«Люди труда»: Чему учат в Псковском агротехническом колледже? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Люди труда», которая вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 сентября. В нашем проекте мы популяризируем рабочие профессии, рассказываем о тех образовательных учреждениях, где молодые люди могут получить достойное образование и с гордостью называть себя человеком труда, работая в реальном секторе экономики.

Сегодня узнали, чему учат в Псковском агротехническом колледже. Вот уже более 120 лет учреждение обучает молодежь рабочим профессиям. Почему престиж среднего профессионального образования в последние годы кажется невысоким? Как изменить отношение общества к рабочим профессиям? Что такое Псковский агротехнический колледж сегодня? Чему и на кого там учат? Как туда поступить? Каковы условия обучения и проживания для студентов? Как организована производственная практика? Много ли выпускников агротехнического колледжа работают по полученной профессии?

На эти и многие вопросы ответил директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин.