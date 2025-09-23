Общество

День в истории ПЛН. 26 сентября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 26 сентября в разные годы.

2002 год. Региональные законодатели снизили порог явки избирателей на выборах органов местного самоуправления

Для того, чтобы выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Псковской области были признаны состоявшимися, достаточно, если в них примут участие 20% избирателей – такое решение приняли после бурного обсуждения депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 26 сентября 2002 года.

Среди других предложений по данному вопросу были: установить «порог явки избирателей» 15%, оставить на прежнем уровне 25%, убрать вообще. Несколько раз в ходе обсуждения звучали предложения отложить решение этого вопроса до следующей сессии, но в результате поправка в закон о выборах все же была принята сначала в первом, а потом и во втором чтениях.

2005 год. В Великих Луках появился рельсовый автобус

На станцию Великие Луки прибыл первый на Октябрьской железной дороге рельсовый автобус РА-1 модель 731. Как сообщали в пресс-службе областной администрации, это новый вид пригородного транспорта, предназначенный для перевозки пассажиров на малодеятельных участках железных дорог, и может быть применен для городского, пригородного и межрегионального сообщения.

Рельсовый автобус должен был представлять собой самоходную транспортную единицу с двумя кабинами управления, способную развивать скорость до 120 км/ч. Рельсовый автобус оснащен дизельным двигателем MTU с гидропередачей (соответствует стандартам ЕВРО- II), бортовой компьютерной диагностикой и системами безопасности.

Первый в России рельсовый автобус РА–1 выпущен Мытищинским ЗАО «Метровагонмаш».

Комфортабельный салон вагона оборудован 72 мягкими креслами. Он может вместить 120 пассажиров. 22 сентября состоялся первый пробный рейс РА-1 по маршруту Великие Луки - Жижица, в котором приняли участие первый заместитель начальника Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги ОАО «Российские железные дороги» Александр Ерошенков, председатель комитета по транспорту, связи и информационно-коммуникационным технологиям администрации Псковской области Александр Куренков, начальник Псковской дирекции по обслуживанию пассажиров.

2009 год. У Пскова есть все основания получить звание «Город воинской славы», убежден глава города Иван Цецерский

С экспозицией «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», представленной в Поганкиных палатах, ознакомились члены комиссии оргкомитета «Победа» в рамках пребывания в Пскове 26 сентября 2009 года.

После посещения Псковского музея-заповедника делегация направилась к Вечному огню на площади Победы, где состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и членами военно-патриотических клубов Пскова. В мероприятии также приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, заместитель главы города Наталия Соколова, заместитель губернатора Псковской области Юрий Демьяненко, почетный гражданин Пскова, председатель городского Совета ветеранов Сергей Павлов, ветераны ВОВ, бывший командир 76-й дивизии, председатель Совета ветеранов дивизии, генерал-майор в отставке Юрий Соседов, руководители и воспитанники военно-патриотических клубов.

В ходе встречи состоялся разговор с ветеранами, которые вспоминали годы войны, а также рассказывали о работе по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения псковичей. Руководители и воспитанники военно-патриотических клубов представили деятельность своих организаций.

На площади Героев-десантников комиссия осмотрела памятный знак в честь 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии и боевой танк Т-34, установленный в память о форсировании реки Великой бойцами 372-го полка 128-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта в 1944 году и символизирующий воинскую славу танкистов-участников освобождения Пскова.

Также представителей оргкомитета познакомили с памятными местами, посвященными обороне Пскова от войск Стефана Батория в 16 веке. Они осмотрели Баториев пролом - разрушенную часть крепостной стены Окольного города, появление которого связано с героической обороной города в 1581 году, и памятник, установленной в честь 300-летия этого события.

«Приезд комиссии - это еще один шаг к присвоению нашему древнему городу почетного звания «Город воинской славы», - сказал глава города Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что члены комиссии удовлетворены работой, которая ведется в Пскове в этом направлении. «Конечно, есть и проблемные вопросы, которые нами еще пока не решены. Мы честно обо всем говорим и встречаем понимание у представителей оргкомитета. Сегодня нами были осмотрены памятные места, которые связаны не только с героическими страницами древнего Пскова, но и имеющими важное значение для истории всей нашей страны. Я убежден, что у Пскова есть все основания получить почетное звание «Город воинской славы», - отметил Иван Цецерский.

Уверенность Ивана Цецерского была обоснована, 5 декабря 2009 года Псков действительно стал городом воинской славы.

2011 год. Из интернет-клуба «Рыба моя» в Пскове изъято 25 терминалов

Прокуратура города Пскова совместно с УМВД России областного центра провела проверку интернет-клуба «Рыба моя», расположенного на проспекте Энтузиастов, 5б.

Как сообщал Псковской Ленте Новостей старший помощник прокурора города Александр Измайлов, было установлено, что на момент проверки в зале за каждым терминалом находились клиенты, которые играли в азартные игры через интернет.

По результатам проверки было изъято 25 интернет-терминалов.

2014 год. В России начались продажи iPhone 6 и iPhone 6 plus

В России стартовали продажи смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 plus – теперь их можно купить в ритейловых сетях и у мобильных операторов. Предварительные заказы на новые телефоны Apple можно было оформить с 19 сентября.

Самый дешевый iPhone 6 (с памятью 16 Гб) стоит 32 тысячи рублей, iPhone 6 plus оказался дороже на 5 тысяч рублей. Самая дорогая версия «шестерки» - iPhone 6 plus (128 Гб памяти) обойдется в 47 тысяч рублей.

Россия вошла во «вторую волну» открытия продаж новых смартфонов Apple наравне с Австрией, Испанией, Турцией и Новой Зеландий (сегодня старт продаж коснулся 20 стран).

В «первой волне» оказались США, Канада, Германия, Франция, Австралия и Гонконг, объем продаж в которых за первые три дня превысил 10 млн «яблочных» смартфонов.

Их презентация состоялась 9 сентября – iPhone 6 получил экран в 4,7 дюйма, iPhone 6 plus - 5,5 дюймов. В новые iPhone встроены функции электронного кошелька (Apple Pay) и контроля за состоянием здоровья.

Добавим, тонкий корпус новых алюминиевых смартфонов стал причиной серьезного дефекта – он легко гнется даже при ношении в карманах брюк, что приводит к необратимой деформации.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.