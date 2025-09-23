Общество

Игротека пройдёт в Пскове в День туризма

Тематическая игротека проекта «Псковская фишка» пройдёт в Центре туризма и творческих индустрий Пскова завтра, 27 сентября. Участников ждут настольные игры, связанные с историей Псковской области и других регионов страны: «Псковская летопись», «Регион добра», «Фототур» и так далее. Начало мероприятия в 12:00, принять участие могут любители настольных игр в возрасте от 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Мы уверены, что игровые технологии делают изучение истории интересным и пробуждают любопытство – становится интересно, что за человек изображён на карточке и какое отношение он имеет к родному городу. А потом человек приступает к разработке собственных игр и получает возможность рассказать о событиях, людях и местах, которые считает важным. – поделилась команда проекта «Псковска фишка».

«Псковская фишка» – проект молодёжной организации «Вечевой Орден», участники которого проводят досуговые и обучающие мероприятия и разрабатывают историко-образовательные игры.



