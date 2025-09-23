Общество

Глава Великих Лук поздравил воспитателей с профессиональным праздником

С Днём воспитателя и всех дошкольных работников Великих Лук поздравил глава города Николай Козловский. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Дорогие воспитатели и сотрудники детских садов Великих Лук, ветераны сферы дошкольного образования города! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников!» — начал своё поздравление Николай Козловский.

Он отметил важность труда сотрудников дошкольного образования: «Этот праздник является знаком глубокого уважения к благородному труду тех, кто посвящает свои знания и силы делу обучения и воспитания самых юных граждан страны».

Глава города также напомнил о значимом историческом событии, что именно 27 сентября в 1863 году в России был открыт первый детский сад. Это стало началом формирования одной из самых доступных систем дошкольного образования в мире.

«В Великих Луках созданы хорошие условия для обеспечения начального уровня образования и достойного воспитания маленьких великолучан. За последние годы открыты новые современные дошкольные учреждения, ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-х лет», - подчеркнул глава.

Он выразил признательность всем работникам дошкольных учреждений: «Искренне благодарю коллективы детских садов Великих Лук за добросовестный труд, душевную щедрость и терпение. Вы — мудрые наставники для наших детей».

В завершение своего обращения глава города пожелал всем работникам дошкольного образования «новых профессиональных достижений, творческого вдохновения и крепкого здоровья».