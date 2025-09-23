Общество

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25% - Минздрав

Свыше 25% населения России к 2030 году, по прогнозу, будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Население в возрасте 60 лет и старше в РФ: прогноз 2030 года: 25,4%; прогноз 2046 года: 30,4%», — говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал в пятницу на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

В текущем году в России 35,6 млн человек — это люди в возрасте 60 лет и старше; это 24,4% всего населения страны, отмечается в презентации,пишет «Интерфакс».