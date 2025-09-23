Общество

С Днём машиностроителей жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Александр Козловский / ВКонтакте

«Дорогие друзья! Поздравляю всех работников и ветеранов отрасли с Днём машиностроителя! Этот праздник объединяет людей, чья энергия, знания и мастерство служат развитию страны, укрепляют её промышленный потенциал и технологический суверенитет», - пишет Александр Козловский.

В преддверии праздника депутат посетил машиностроительные предприятия города Великие Луки – промышленной столицы Псковской области. По его словам, именно здесь сосредоточены уникальные коллективы, которые на протяжении десятилетий вносят огромный вклад в развитие региона и страны.

«Было большой честью лично поздравить сотрудников завода «ЗЭТО», Великолукского механического завода и Великолукского локомотиворемонтного завода, вручить им заслуженные награды, в том числе от Союза машиностроителей России, за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу. Эти люди – настоящая гордость Псковщины, пример для молодых специалистов, опора будущего машиностроения.Дорогие машиностроители! От всей души благодарю вас за ваш труд. Пусть впереди будет ещё больше профессиональных побед, ярких достижений и поводов для гордости. С праздником вас!» - поздравил Александр Козловский.