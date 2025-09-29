Псковcкая обл.
Общество

«Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО

29.09.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 сентября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.

Основные темы программы сегодня:

  • Происшествия на железной дороге: в Плюссе и соседней Смоленской области
  • МРОТ растет: с нового года превысит 27 тысяч рублей
  • Тепло пошло: с 29 сентября в регионе начался отопительный сезон
  • Первый в России: реабилитационный центр для ветеранов СВО открыт в Печорах
  • И как повысить явку? Выборы прошли, а вопросы остаются. 
  • Есть ли будущее у российского автопрома?
  • В политическом блоке к нам присоединился политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
