«Постскриптум»: Тепло пошло и есть будущее у российского автопрома. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 сентября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Олег Добрынин.
Основные темы программы сегодня:
- Происшествия на железной дороге: в Плюссе и соседней Смоленской области
- МРОТ растет: с нового года превысит 27 тысяч рублей
- Тепло пошло: с 29 сентября в регионе начался отопительный сезон
- Первый в России: реабилитационный центр для ветеранов СВО открыт в Печорах
- И как повысить явку? Выборы прошли, а вопросы остаются.
- Есть ли будущее у российского автопрома?
- В политическом блоке к нам присоединился политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.