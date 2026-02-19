Сотрудники ПсковГУ принимали решения о премировании Натальи Ильиной 

Экс-ректор ПсковГУ Наталья Ильина помогала сотрудникам в реализации грантов, поэтому (на тот момент проректор, - прим. ред.) Александр Захаров предложил отдавать ей по 100 тысяч рублей, сказала потерпевшая, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Виктория Гусарова в ходе допроса по делу экс-ректора, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наталья Ильина включалась в помочь при реализации грантов, и тогда Александр Захаров предложил давать ей с меня 100 тысяч рублей. Отдавал ли он, я не знаю», - сказала Виктория Гусарова.

Отвечая на вопрос адвоката, зачем подавать гражданский иск к Наталье Ильиной, если передача денежных средств была в качестве премирования Натальи Ильиной за помощь, Виктория Гусарова пояснила, что она не знала, насколько трудозатратная работа в грантах, поэтому передача средств «стала выходить за рамки».

На вопрос суда «Среди сотрудников ПсковГУ что ли сложилась некая тенденция, по которой вы принимали решение о премировании руководителя?» Виктория Гусарова ответила: «Это изначально не моя инициатива. Захаров приехал вместе с Ильиной, в этой части я прислушалась к нему».

Продолжая отвечать на вопросы суда, Виктория Гусарова пояснила, что опасалась, что приближенный к Наталье Ильиной Александр Захаров может сказать об отказе отдавать по 100 тысяч рублей экс-ректору, что может способствовать ее увольнению.

Далее прокурор задал вопрос: «Вы сказали, что, не подав табеля, можно остаться без работы, а кто может уволить сотрудника?».

Виктория Гусарова пояснила, что в университете были случаи, когда сотрудника за неисполнение любых просьб могли уволить тут же.

«Был пример, когда начальника кафедры уволили прямо на совещании. Уволить могли или ректор, или проректор», - добавила она.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.