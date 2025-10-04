Общество

Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025» состоялась 4 октября в Пскове.

Ярмарка объединила более 100 фермеров и представителей предприятий агропромышленного комплекса из всех муниципальных образований. Аграрии презентовали жителям и гостям Пскова мясную и рыбную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, товары птицеводства и пчеловодства, овощи, фрукты и ягоды, а также саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников. Торговые ряды располагались на улице Карла Маркса (между улицей Воровского и площадью Ленина).

Подробнее в фоторепортаже Константина Красильникова