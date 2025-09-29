Общество

Молодые полицейские центра профподготовки псковского УМВД приняли присягу

Прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми сотрудниками полиции на территории Центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области 30 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Перед Государственным флагом РФ и в присутствии руководителей, коллег, родственников и близких новоиспечённые полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы страны, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Церемонию возглавил заместитель начальника центра полковник полиции Дмитрий Шрайнер. От регионального управления МВД пожелания профессионального роста и верности служебному долгу выразил заместитель начальника полковник полиции Сергей Ащеулов. С напутственным словом выступил председатель областной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк, призвав молодёжь использовать опыт старших коллег.

В честь торжества молодые сотрудники получили почётные грамоты и благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и проявленную инициативу. Сейчас они приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел Псковской области.