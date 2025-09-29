Общество

В псковском сквере у гостиницы «Рижская» можно будет выгуливать собак

В тихих зонах в псковском сквере у гостиницы «Рижская» можно будет выгуливать домашних животных. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

По его словам, работы по благоустройству затянулись из-за финансовых возможностей и переходящего контракта, что вызывает замечания у горожан.

«Объект стоит около 80 миллионов, и полностью за год подрядчики не могут завершить все работы. Сейчас мы приступаем к асфальтированию дорожек и доделыванию освещения», — отметил глава.

Гость студии подчеркнул, что основной упор в благоустройстве будет сделан на комфорт для людей, однако в сквере также предусмотрены тихие зоны, где можно будет выгуливать домашних питомцев.

«Мы понимаем, что специализированных мест для этого у нас в городе нет, но также понимаем, что такие места не должны быть сопряжены с местом обитания детей», — добавил глава города.

Борис Елкин заверил, что концепция сквера не претерпит значительных изменений, и в нем будут созданы комфортные условия для прогулок с собаками. «Конечно, будут тихие зоны, где можно будет гулять с собаками», — заключил он.

