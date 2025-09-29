Общество

Вложения в баню в микрорайоне «Псковкирпич» будут очень долго покрываться — глава города

Вопрос о ремонте и дальнейшей эксплуатации бани в микрорайоне «Псковкирпич» на улице Боровой вызывает двоякие чувства у главы города Пскова Бориса Елкина. На текущий момент она не нуждается в срочном введении в эксплуатацию, вложенные средства будут очень долго окупаться. Тем не менее вопрос с социальными группами граждан, которым необходимо закрыть гигиенические потребности, прорабатывается отдельно. Об этом глава города сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я неоднократно наблюдал за контингентом, который приезжает в эти бани. Это вполне платежеспособные и небедные люди. Я не хочу никого обидеть, но баня — это социальный объект, а не увеселительное заведение. Муниципальная баня — она про другое», — заявил Борис Елкин.

Он добавил, что для ремонта печи в бане потребовалось вложить более 1,8 миллиона рублей, однако окупаемость этого проекта будет крайне долгой. «Она маленькая, и было несколько обращений от социальных групп, которые действительно нуждаются в помывке. Мы прорабатываем с ними отдельные решения, чтобы помочь выполнить эту задачу», — подчеркнул глава города.

Борис Елкин также отметил, что для некоторых людей баня стала «тусовочным местом», что не соответствует ее назначению. «У нас сейчас задача: сохранить бани на Советской и Конной», — добавил он.

Кроме того, гость студии прокомментировал увеличение стоимости посещения бань, псковичи неоднократно обращались с вопросами по этой теме.

«Да, есть рост по тарифу для общего посещения, но мы увеличили интервал посещения. Также мы будем расширять список социальных групп, которые смогут посещать бани по льготным тарифам, субсидируемым за счет муниципального бюджета», — заключил Борис Елкин.