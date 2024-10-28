Общество

Запарились: когда откроют баню на «Кирпичах» в Пскове?

Для кого-то баня - это отдых и релаксация. Но для жителей микрорайона «Псковкирпич» - это не роскошь, а необходимость. Большинство домов там без горячего водоснабжения, а в некоторых и вовсе нет водопровода. Поэтому тот факт, что единственная в микрорайоне баня №3 на ул. Боровой не открылась после летнего периода, вызвал тревогу у местных жителей.

Надолго ли прекратила работу баня, в чем причины закрытия и где теперь мыться жителям? В ситуации разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Жизненно необходима

«Для нас баня - это жизненно необходимая вещь», - говорит одна из постоянных посетительниц Лидия Николаевна.

По ее словам, «Псковкирпич» - район неблагоустроенный. «Здесь только шашлыки вкусные, все остальное оставляет желать лучшего. Много частных домов без удобств, в двухэтажных зданиях тоже не лучше: в некоторых домах не то, что горячей, холодной воды нет. Людям просто негде мыться», - отмечает она.

Конечно, в Пскове есть еще две муниципальные бани. Но большинство местных посетителей заведения - пенсионеры. Им физически тяжело добираться до центра города на общественном транспорте.

«Мне 80 лет. С детства баню люблю. У меня социальный билет. Каждую пятницу ходила сюда мыться. Старая уже, ноги больные, а в город и накладно ездить, и с двумя пересадками. Сейчас приходится у сына мыться. Большая просьба от всех - чтобы открыли баню», - добавляет местная жительница Юлия Сергеевна.

«Очень жаль, что в этом году нашу баню не открыли. Основная масса населения здесь - частный сектор, у которых нет никаких удобств и единственная возможность помыться - сюда прийти. Поездки в город - это обременительно, особенно в нашем пенсионном возрасте. Сейчас как-то приспосабливаемся, а зимой очень трудно ездить в город. Это был идеальный для нас вариант. Мы очень огорчены», - говорит другая жительница микрорайона, Ольга.

Женщина также отмечает, что баня популярна не только у местных - сюда и «из города ездят»: «Она всегда востребована была. Работала три дня в неделю: в пятницу с 11 до 16 часов - женское время, с 16 до 21 - мужчины, в субботу так же, а в воскресенье полностью был мужской день. В пятницу, конечно, женщин поменьше было, а в субботу - заполнение полное. Нельзя сказать, что она пустовала. Мы уверены в том, что она-то окупается!»

С жителями не согласны заведующая баней №3 Галина Веденева и руководитель «Банно-прачечного комбината» Олег Аникеев. Предприятие убыточное: стоимость одной помывки составляет 750 рублей, при этом цена за вход - всего 270 рублей. Кроме того, количество посетителей не превышает 40 человек в день, тогда как в начале 2000-х их количество приближалось к четырем сотням. К слову, местных жителей среди посетителей немного - человек 10-15. Правда, все они действительно пожилые люди.

Сердце бани

Но работа бани приостановлена не из-за ее нерентабельности. «Основная причина - катастрофическое состояние печи. Живых свидетелей того, когда строилась эта печка, у нас на предприятии нет. Это было примерно в 2004 году. Затем было несколько десятков ремонтов. А сейчас ее корежит, и никто не даст гарантии, что она не развалится и кого-нибудь не придавит», - говорит Олег Аникеев.

В целом все помещение на Боровой требует обширного ремонта, которого здесь не было почти тридцать лет. «Последний раз капитальный ремонт делали в 1997 году. После этого делали только косметические ремонты», - поясняет руководитель предприятия.

По его словам, в здании желательно заменить кровлю, электропроводку, системы вентиляции, отопления горячего и холодного водоснабжения, а также изменить внутреннее пространство, сделав его более комфортным для посетителей. Это можно сделать только с помощью учредителя-собственника.

Впрочем, по словам Олега Аникеева, городские власти помогают предприятию: погасили многолетнюю задолженность перед «Псковскими тепловыми сетями» и «Горводоканалом». «Очень надеемся, что город выделит деньги на ремонт. Но, в первую очередь, нужно сделать печку. Это сердце бани», - говорит он.

Надо сказать, что состояние этого «сердца», мягко говоря, предынфарктное. Кирпич, которым выложена печь, выпирает и со стороны парной, и со стороны истопной. Процесс разрушения виден невооруженным глазом, и в один момент может произойти непоправимое - конструкция обрушится вместе с потолком. «За временный запуск печи ратуют только те, кто за технику безопасности не отвечает. Мы этого делать не будем», - подчеркивает руководитель банно-прачечного комбината.

Единственное правильное решение - разобрать печь и собрать ее заново. Расчеты уже сделаны: материалы обойдутся в миллион рублей и примерно в 80% от этой суммы - строительно-монтажные работы.

«Пока ремонта печи не произведем, баню полноценно не откроем. Но можем по временной схеме подключить горячую воду, чтобы люди приходили и пользовались душевыми»,- предлагает Олег Аникеев.

Правда, самих жителей такая услуга не устраивает. «Без печки будет холодно. Мы сюда греться ходим», - говорят они.

Поэтому пока у жителей выход только один: посещать парилки на Советской и на Конной. Обе бани отремонтированы. В бане на Конной ремонт совсем свеженький: мужскую парилку ремонтировали в 2023 году, а женскую - в этом. И даже печи такие же, как на Боровой - причем, и в мужском, и в женском отделении. Парные тоже топятся по-черному, что очень ценят любители пара.

Так же, как и в бане №3, жители, у которых нет дома горячего водоснабжения, здесь могут помыться по льготному тарифу. «Семьи малообеспеченные и те, у кого нет горячей воды, могут прийти в управление соцзащиты, взять талон и посещать бани в любое время», - напоминает Олег Аникеев.

«Откроем в следующем году»

Но самое главное - любимое многими заведение на Кирпичах не закрывается, его работа приостановлена на определенное время. Городские власти уже в 2025 году планируют сделать все, чтобы жители снова могли пользоваться баней.

«Будем ремонтировать печь, так как это сердце бани. Сейчас она находится в неудовлетворительном аварийном состоянии», - говорит о дальнейшей судьбе объекта первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

По ее словам, составляются сметы, и на следующий год в бюджет будут заложены денежные средства для ремонта.

Замглавы администрации напомнила о том, жителям микрорайона, у которых отсутствует центральное горячее водоснабжение, предлагали включить отопление и горячую воду в бане, чтобы у них была возможность помыться. «Но они выступают именно за парное отделение. Поэтому на сегодняшний день вариант - пользоваться банями на улицах Конной и на Советской, которые работают в полноценном режиме. Более того, на улице Конной в этом году отремонтировано женское отделение», - замечает она.

Ирина Иванова также отмечает, что рентабельными муниципальные бани не будут - это планово-убыточные предприятия. В других регионах они нередко передаются в частные руки. Но городские власти не готовы к такому шагу и делают все возможное, чтобы сохранить доступность этой услуги для горожан: «За последние три года нам удалось стабилизировать финансовое состояние предприятия «Банно-прачечный комбинат», в связи с этим вижу очень хорошую тенденцию по финансовому оздоровлению. Если мы ещё три года назад видели заблокированные счета и задолженность более 20 млн рублей, то в этом году удалось погасить практически все задолженности, и бани работают в штатном режиме».

«Будем бани субсидировать, выделять денежные средства на ремонт. Я думаю, в следующем году баню на Боровой откроем. Помимо ремонта печи сделаем там косметический ремонт», - пообещала первый заместитель главы администрации.

Хочется верить, что жителям микрорайона «Псковкирпич» не придется долго ездить в город, чтобы помыться и попариться. И уже в следующем году у них будет обновленная парная с новой безопасной печью.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой