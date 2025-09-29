Общество

На 76-м году жизни скончался псковский архитектор-реставратор Владимир Никитин

На 76-м году жизни 30 сентября скончался архитектор-реставратор, лауреат государственной премии Владимир Никитин, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском отделении Союза архитекторов России.

Фото здесь и далее: псковское отделение Союза архитекторов России

«Самый мудрый из нас, хранящий и передающий нам полувековой опыт псковской реставрации, ушёл сегодня утром, 30 сентября, на 76-м году жизни. Болезнь…Утрата тяжёлая настолько, что вряд ли мы можем осознать её сейчас в полной мере. Будьте все здоровы!» - написал в посте председатель псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев.

На протяжении нескольких десятилетий Владимир Никитин осуществлял свою профессиональную деятельность в качестве главного архитектора проектов в псковском филиале института «Спецпроектреставрация».

В числе профессиональных достижений Владимира Никитина значится участие в реставрации музейного комплекса «Михайловское», которая была проведена в рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Пушкина. В результате этой работы, выполненной в составе авторского коллектива, Владимир Никитин и его коллеги были удостоены государственной премии Российской Федерации в области архитектуры за 2001 год.

Также Владимир Никитин руководил архитектурной частью проекта под названием «Деревня доброхотов», который был реализован в Пушкинских Горах.