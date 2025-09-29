Во всех школах проведут интерактивный урок «Я россиянин»

Интерактивный урок «Я россиянин» проведут во всех школах России ко Дню народного единства, рассказала руководитель «Дома народов России» Анна Полежаева.
Она добавила, что идея урока будет затрагивать многонациональность и многоконфессиональность народа России. В рамках мероприятия будет приглашен ряд спикеров, которые смогут профессионально донести до детей мысль развития в обществе, уважения к традиционным конфессиям, которые живут бок о бок и влияют на ценностный контекст жизни всего общества.
«У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодежь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания», - подытожила руководитель «Дома народов России».
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться «О днях воинской славы и памятных датах России»), пишет РИА Новости.
Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.