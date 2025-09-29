Псковcкая обл.
Сова «постучалась» в окно офиса псковских приставов. ВИДЕО

30.09.2025 16:33|ПсковКомментариев: 0

Сова «постучалась» в окно рабочего помещения управления Федеральной службы судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото и видео: УФССП по Псковской области

«Удивительное событие произошло в стенах управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Сотрудники отдела кадров стали свидетелями необычного происшествия — прямо за окном их рабочего помещения появилась сова! Пернатая гостья, словно разведчик, внимательно наблюдала за происходящим внутри кабинета. Необычное появление птицы вызвало живой интерес среди работников ведомства. Некоторые шутливо предположили, что сова, возможно, пришла с серьёзным намерением — устроиться на государственную службу. Ведь эти птицы славятся своей мудростью и внимательностью к деталям, что идеально подходит для работы в органах принудительного исполнения», - сообщили приставы.

Отмечается, что суеверные сотрудники увидели в этом событии особый знак.

«В народных поверьях сова считается символом мудрости и справедливости, а её появление может означать грядущие позитивные перемены в работе ведомства», - уточнили приставы.

Пресс-служба УФССП отмечает, что хотя сова и не может быть принята на официальную службу, её визит стал ярким событием в жизни коллектива и напоминанием о том, что даже в серьёзной работе должно быть место для добрых шуток и необычных происшествий. 

Источник: Псковская Лента Новостей
