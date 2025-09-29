Общество

Что изменилось с 1 сентября в псковских школах

Единое расписание, новые нормы учебной нагрузки, сокращение часов на одни предметы в пользу других — в системе школьного образования в этом учебном году появилось много новшеств. Подробности о важных для псковских школьников и их родителей изменениях Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном министерстве образования.

Меньше контрольных и «домашки»

- В этом году внимание обратили на нагрузку школьников. Что изменится в этом плане?

- С 1 сентября 2025 года Министерство просвещения Российской Федерации установило следующие нормы учебной нагрузки для школьников в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями, указав максимальную нагрузку на учеников, а также требования к организации учебного дня.

Для первоклассников такая нагрузка составит в сентябре и октябре по три урока в день продолжительностью 35 минут, в ноябре и декабре — по четыре урока. С января по май у учеников первого класса будет по четыре урока ежедневно, и один раз в неделю может добавляться пятый урок, если это физкультура. Ученики 2–4 классов посещают по пять уроков ежедневно, шестой возможен раз в неделю, и только в том случае, если последним по расписанию стоит физическая культура. Для школьников 5–6 классов предельная нагрузка — шесть уроков. Для учащихся 7–11 классов максимально допустимо не более семи уроков в день.

- Ожидать ли сокращение контрольных работ? Будут ли регулироваться домашние задания?

- В этом учебном году в российских школах действуют единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ, установленные приказом Министерства просвещения РФ. Длительность контрольной работы (письменной проверки)— от одного до двух уроков, каждый из которых длится не более 45 минут.

Практическая работа, например, лабораторная или интерактивная, которая проводится не для контроля, а для выработки практических навыков по предмету, может идти только в течение одного урока - также не более 45 минут.

Проверочные работы по предмету не должны занимать более 10% всего объёма учебного времени, отведённого на этот конкретный предмет. У первоклассников контрольных не будет, проводить их можно только начиная со 2-го класса. Таким образом, данное требование несомненно скажется на сокращении контрольных работ.

На выполнение домашних заданий также утверждены единые нормативы времени. В федеральных основных образовательных программах начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы), которые используют школы в образовательном процессе установлены требования к суммарному объему домашних заданий. Так, продолжительность выполнения домашних заданий для 5 класса установлена в пределах 2 часов; 2,5 часа - для 6 - 8 классов, 3,5 часа - для 9 - 11 классов.

Образовательная организация координирует и контролирует объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. Домашнее задание на следующий урок рекомендовано задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала дублировать в нем задание не позднее времени окончания учебного дня. Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (например, подготовка доклада, реферата, оформление презентации, заучивание стихотворений), рекомендовано предоставлять достаточное количество времени.

- С 1 сентября 2025 года в некоторых школах России введены оценки за поведение в рамках пилотного проекта. Какие регионы участвуют в эксперименте? Кто будет ставить оценки за поведение? Какие критерии разработаны для них?

- В эксперименте участвуют школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. Обучающимся с 1-го по 8-й класс отметки будут выставлять в течение учебного года. Выпускные классы пилотировать не планируется, чтобы избежать стресса в период подготовки к экзаменам. Однако проект может распространиться на всех учеников в будущем.

Критерии оценки поведения разработаны с участием педагогов и родителей. Они включают: дисциплинированность; соблюдение норм общения со сверстниками и со взрослыми; социальную активность. Оценки будут выставлять классные руководители, учитывая мнение всех преподавателей и администрации школы.

Каждой школе предложено выбрать одну из трех моделей оценки: двухуровневая система (зачет/незачет); трехуровневая система (образцовое, удовлетворительное

и неудовлетворительное поведение); пятибалльная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно).

Акцент на историю и духовность

- Какие изменения в преподавании дисциплин и новые предметы ждут школьников?

- С этого года у школьников будет больше уроков истории. В 5–7-х классах на изучение этого предмета рекомендовано выделять 3 часа в неделю. В 5-м классе — 68 часов на всеобщую историю и 34 часа на историю своего края. В 6-м и 7-м классах — 28 часов на всеобщую историю, 57 часов на историю России и 17 часов на историю края.

С 1 сентября 2026 года в 8–9-х классах на всеобщую историю будет отводиться 34 часа, на историю России — 68 часов.

Кроме всеобщей истории и истории России, в расписание 5-х, 6-х и 7-х классов вводятся обязательные часы на изучение истории родного края. Чтобы освободить часы под новый блок, в этих классах не будут преподавать обществознание. Со следующего учебного года (2026/2027) этот предмет введут в 8-х и 9-х классах. Обществознание, соответственно, останется только в десятых и одиннадцатых классах.

В 5–7-х классах на обязательный курс «История нашего края» выделено 34 часа в год для пятиклассников и по 17 часов для шести- и семиклассников. В рамках занятий дети будут изучать историю «малой родины» от древних времён до образования Российского государства и наших дней.

Обществознание теперь не изучают в 6-м и 7-м классах. В 8-м и 9-м классах остается по одному уроку в неделю. Общий объём преподавания обществознания сократился в два раза: со 136 до 68 часов.

А вот иностранный язык пока преподается в прежнем объеме, но Министерством просвещения рассматривается вопрос об уменьшении количества часов на его изучение с трёх до двух часов с 1 сентября 2026 года. Цель нововведений — оптимизировать нагрузку на школьников и рационально перераспределить учебное время. При этом изучение иностранных языков остаётся обязательным компонентом школьной программы.

Освободившиеся часы планируется передать новому школьному предмету — «Духовно-нравственная культура России».

- Насколько готовы педагоги к преподаванию нового предмета по изучению истории родного края? Кто им оказывает методическую помощь?

- Изучение курса «История нашего края» в соответствии с рабочими программами запланировано начать во второй половине учебного года. Методическое сопровождение педагогов осуществляет Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, на базе которого в ноябре 2025 года запланированы курсы повышения квалификации учителей, которые будут преподавать данный курс.

Также с 1 сентября 2025 года началась апробация предмета «Духовно-нравственная культура России» ( ДНКР) в школах Российской Федерации, в том числе и в Псковской области. В ней принимают участие 15 общеобразовательных организаций региона.

- Насколько известно, фундаментом для этого предмета стали «(Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). В Псковской области уже несколько лет реализуется совместный проект Псковской епархии и регионального Министерства образования. Не будет ли новая дисциплина очередным изучением основ православия?

- С 1 сентября 2026 года учебный предмет будет введен в программу основного общего образования. Его будут изучать в 5-7 классах. Цель дисциплины — формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей. Содержание ДНКР заключается в знакомстве школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории.

Школьная форма и родители на ЕГЭ

- Учащихся ждут изменения, связанные со школьной формой. Начинает действовать государственный стандарт на нее. Означает ли это обязательное ношение школьной формы?

- ГОСТ Р 71582-2024 «Одежда обучающихся (школьная форма)» — национальный стандарт, который с 1 июля 2025 года вступил в силу в России. Стандарт устанавливает требования к качеству и безопасности одежды для школьников. Он не распространяется на спортивную одежду и обувь.

Стандарт носит рекомендательный характер, производители могут сами решить — вводить ли новые линейки одежды, которые будут отвечать государственным требованиям. На одежде, сшитой по ГОСТу, будет соответствующая маркировка. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» школа самостоятельно устанавливает требования к внешнему виду обучающихся.

- Изменения есть и в правилах проведения ЕГЭ. С какой целью родителей стали пускать на пункты ЕГЭ?

- На ЕГЭ в 2025 году представители родительской общественности присутствовали в пунктах проведения ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей, аккредитованных в установленном порядке. Задача наблюдателей - следить за тем, чтобы экзамен проходил честно и в соответствии с установленными правилами, а права выпускников

не нарушались.

Родители в пунктах проведения ЕГЭ осуществляли: контроль за прохождением участников через рамку металлоискателя на входе в пункт проведения экзамена, наблюдение за порядком в аудиториях - как соблюдается порядок, распечатываются и выдаются контрольно-измерительные материалы, своевременно решаются организационные и технические вопросы, фиксирование нарушений и спорных ситуаций и передачу информации о них в Рособрнадзор.

Присутствие родителей в пунктах сдачи экзаменов позволяет повысить доверие к процедуре ЕГЭ и снять излишнее напряжение у выпускников.

В Псковской области в 2025 году в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало 144 представителя родительской общественности. Факты нарушений прав участников государственной итоговой аттестации в Псковской области не зафиксированы.

Беседовала Светлана Синцова