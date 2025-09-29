Псков присоединился к всероссийской акции «Спасибо, что мы вместе»

Финский парк города Пскова стал площадкой для проведения флешмоба «Россия 89», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Спасибо, что мы вместе», приуроченной ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области с Российской Федерацией.
Организатором акции выступает автономная некоммерческая организация Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке министерства молодежной политики Псковской области.
Флешмоб «Россия 89» призван продемонстрировать поддержку жителями Псковской области исторического события и выразить солидарность с новыми регионами Российской Федерации.