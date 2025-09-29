Общество

На границе в Псковской области задержана коробка с мускусными утками без документов

Восемь мускусных уток без документов пытались ввезти через Псковскую область из Республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-белорусской границе РФ в деревне Долосцы, расположенной в Себежском районе, должностные лица Россельхознадзора провели ветеринарный контроль восьми мускусных уток, перемещаемых в багажном отделении транспортного средства из Республики Беларусь в неизвестном направлении на территорию страны.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие средств идентификации у птицы и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих её происхождение и благополучие местности, а также проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок.

Перемещение живой птицы по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, птица возвращена в Республику Беларусь.

Мускусная утка (Cairina moschata) — крупный вид уток, дикие популяции которого распространены в Мексике и Южной Америке. Одомашнена там же человеком и завезена в другие части света. Название получила от приписываемого старым особям свойства выделять в области мясистых наростов на голове жир якобы с запахом мускуса.