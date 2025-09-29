Общество

Дети сотрудников псковского отдела МВД России на транспорте нарисовали родителей

В Псковском линейном отделе МВД России на транспорте определены победители отборочного этапа всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе.

Фотографии: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

Творческие состязания проводились среди детей сотрудников органов внутренних дел в трёх возрастных категориях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12 до 14 лет. А также выделена отдельная номинация, посвящённая объявленному президентом Российской Федерации Году защитника Отечества.

По результатам конкурса членами жюри, в состав которого вошли сотрудники линейного отдела и члены Общественного совета, выбрали победителя каждой возрастной категории.

Призовые места распределились следующим образом: в категории 6-8 лет победителем стала Алиса Суднищикова, в категории 9-11 лет – Кирилл Дмитриев, в категории 12-14 лет лучшей признана работа Елизаветы Жекановой, а также в отдельной номинации победителем стала Анастасия Пятаева.