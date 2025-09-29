Общество

У многодетных семей запретят изымать за долги бесплатно предоставленную землю

Перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, расширят. Такой законопроект, разработанный Минюстом, в понедельник, 30 сентября, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили в кабмине.

Изменения могут внести в статью 446 Гражданского процессуального кодекса, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Предлагается установить, что взыскание не может быть обращено на земельный участок, предоставленный многодетной семье бесплатно как мера социальной поддержки. Это также касается доли в праве на такой участок. Однако если этот земельный участок является предметом ипотеки, то ограничение не применяется», — пояснил он.

Кроме того, взыскание не может быть обращено на единственное транспортное средство многодетной семьи.