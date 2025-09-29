Общество

Занятие по пожарной безопасности провели для псковских росгвардейцев

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду начальником инспекции пожарной безопасности Росгвардии по Псковской области, 30 сентября, с личным составом проведено занятие по теме: «Требования нормативно-правовых актов по пожарной безопасности», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: Управление Росгвардии по Псковской области

Доведены общие требования пожарной безопасности на территории подведомственных объектов.

Рассмотрены ошибки, допускаемые при эвакуации людей из здания, алгоритм применение первичных средств пожаротушения.

В пресс-службе отметили, что с росгвардейцами управления на регулярной основе проводятся тренировки и пожарно-тактические учения, в том числе с участием коллег из взаимодействующих подразделений.