Псковичи старше 60 лет составили 11,8% от числа трудоустроенных в регионе

Представители старшего поколения занимают активную позицию на рынке труда. По данным выборочного обследования рабочей силы, в 2024 году доля населения в возрасте 60 лет и старше составила 11,8% в общей численности занятых в Псковской области. Об этом сообщил территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Псковстат в своей группе «ВКонтакте».

Фото: Freepik / автор Drazen Zigic

В первый день октября во всем мире отмечается Международный день пожилого человека. Как заявляют в Псковстате, современные представители старшего поколения Псковской области полностью опровергают стереотипы, ведя активную, социально ориентированную жизнь, стремясь к новым знаниям и успешно осваивая цифровые технологии.

Согласно данным выборочного наблюдения использования населением информационно-коммуникационных технологий, в современном мире пожилые люди ведут активную жизнь, готовы получать интересные знания и идти в ногу со временем. Так, в 2024 году среди активных пользователей интернета в Псковской области доля людей в возрасте 60 лет и старше составила 20,5%.