Александр Котов: Представители старшего поколения – живые хранители традиций и истории Отечества

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов выступил с теплым поздравлением в адрес старшего поколения в связи с Днем пожилого человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Старшее поколение – это живые хранители традиций и истории Отечества. Ваша мудрость, стойкость, преданность делу и верность идеалам служат примером для молодёжи. К вам обращаются за поддержкой и советом в минуты испытаний, потому что именно вы, пройдя большой жизненный путь, знаете «цену» каждому уроку судьбы. Наши ветераны много и честно трудились, и сегодня заслуживают особого почитания, внимания и заботы. И это не только знак огромной благодарности за вклад в развитие и благополучие родного края, но и очень важная составляющая воспитания подрастающего поколения и формирования здорового общества – только в уважении к истории можно построить достойное будущее», – сказал Александр Котов.