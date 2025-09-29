Общество

Международный день пожилых людей отмечают 1 октября

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей (англ. International Day of Older Persons) с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.

Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. 1 октября во многих странах проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные концерты и благотворительные акции. В этот день многие теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.

Надо также отметить, что каждый год мероприятия Дня посвящены определенной теме.

По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире проживает более миллиарда человек в возрасте старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей, пишет calend.ru.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 25% населения России к 2030 году, по прогнозу, будут составлять люди в возрасте 60 лет и старше.