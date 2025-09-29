Псковcкая обл.
Общество

День в истории ПЛН. 1 октября

01.10.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 1 октября в разные годы.

 

2003 год. За переход улицы на красный свет светофора псковичи заплатят 50 рублей

22 года назад в Пскове проходила оперативно-профилактическая операция «Пешеход». Необходимость проведения этого мероприятия обусловлена тем, что за 9 месяцев того года в городе Пскове произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, связанных с пешеходами. 

В ходе операции была проверена дорожная разметка, обустройство пешеходных переходов, проверена правильность установки на них дорожных знаков и законопослушность переходящих улицы псковичей.

Пойманным на месте преступления пешеходам (при переходе проезжей части вне зоны пешеходного перехода, на красный свет светофора и другие нарушения) грозил штраф в размере 50 рублей.

2004 год. Михаил Кузнецов рассказал о причинах, по которым он решил баллотироваться на пост псковского губернатора

Пресс-конференция председателя наблюдательного совета ООО «Псковский мелькомбинат» Михаила Кузнецова состоялась 1 октября в Пскове. Она была посвящена предстоящей избирательной кампании по выборам губернатора Псковской области.

Выступая перед журналистами, Михаил Кузнецов рассказал о тех причинах, по которым он решил баллотироваться на пост псковского губернатора. По его словам, решение им было принято недавно. «Многие люди обращаются ко мне с просьбами участвовать в выборах, и я чувствую моральную обязанность перед теми людьми, которые голосовали за меня все эти годы. Я должен закончить то дело, которое начал семь лет назад. За эти семь лет в нашу область было вложено очень много сил, были серьезные успехи, которыми можно гордиться, но, в любом случае, эта работа не доведена до логического конца», - рассказал Михаил Кузнецов.

Кроме того, по его словам, после того, как президент Владимир Путин заявил, что губернаторы будут назначаемы в ближайшем будущем, стало понятно, что эти выборы в Псковской области последние. «Для меня это последняя возможность довести до конца свою работу семилетней давности и выполнить моральные обязательства перед людьми, которые в меня верили и которые считают, что я должен продолжать общественно-политическую деятельность. Поэтому я иду на эти выборы, и 14 ноября, я думаю, станет понятно, кому люди доверят управление областью на следующие долгие годы», - сказал Михаил Кузнецов.

Выборы губернатора Псковской области были назначены на 14 ноября 2004 года. В итоге пришлось проводить повторное голосование. Во втором туре выборов псковского губернатора принимали участие Михаил Кузнецов и действующий глава области Евгений Михайлов. Победу одержал Михаил Кузнецов, победив с отрывом 7,43% голосов. За кандидата проголосовало 48,83% избирателей. Евгений Михайлов набрал 41,40%. Против всех проголосовало 8,98%. Явка на выборах составила 46,9%.

2008 год. Мэрия одобрила строительство торгового комплекса «Лента» в Пскове

Мэрия одобрила строительство торгового комплекса «Лента» в Пскове. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в среду, 1 октября 2008 года, на совете администрации обсуждали вопросы развития города, градостроительный план земельных участков и предоставление разрешения на их использование.

Члены совета одобрили идею строительства в Пскове торгового комплекса «Лента» (Санкт-Петербург) в районе Рижского проспекта, 96-б, на территории около 10 тыс. кв. метров. Торговый комплекс будет построен на въезде в город со стороны Риги. Его эскиз - типовой, характерный для «Ленты», уже согласован.

Вопрос об утверждении градостроительного плана земельного участка для строительства вставки по улице Юбилейной, 85-а был отправлен на доработку. Также из-за недостаточной информации отложено разрешение на использование земельного участка по улице Инженерной (напротив домов № 18, 62-а) для размещения спортивно-оздоровительного комплекса и теннисного корта.

Далее члены совета предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе «Зеленхоза» (Узкий переулок, 13) для строительства кафе.

Члены совета не утвердили проект границ земельного участка для пристройки к помещению магазина «Продукты» по Рижскому проспекте, 54, мотивировав это тем, что пристройки к типовым зданиям вредят внешнему облику города.

2013 год. Lada Samara уходит в историю

В Тольятти прекратился выпуск трехдверной версии Lada Samara. Как сообщает издание «АвтоСреда», в скором времени конвейер покинет еще одна модель.

Фото: Интерфакс

«Производство трехдверных хэтчбеков Lada Samara завершено в июне 2013 года. Производство пятидверных хэтчбеков LADA Samara планируется завершить в декабре 2013 года», - сообщили изданию на АвтоВАЗе.

Тем временем на дорогах Тольятти АвтоВАЗ тестирует принципиально новую модель - Lada B.

«Lada B или ВАЗ-2180. Около двух месяцев назад было собрано 5 штук таких автомобилей. Сейчас они проходят испытания. Один из испытуемых был замечен и сфотографирован. В 2015-2016 году этот автомобиль заменит Lada Priora», - говорится в подписях к фотографиям. 

2017 год. Разовый проезд в городских автобусах Пскова с сегодняшнего дня подорожал до 23 рублей

С 1 октября 2017 года дорожал проезд в общественном транспорте города Пскова. Как сообщали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», тариф за разовый проезд в городском автобусе вырастет на 1 рубль - до 23 рублей.

Добавим также, что стоимость перевозки багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове с того дня начала составлять 23 рубля за место. 

С мая 2025 года стоимость проезда в автобусах Пскова составляет 44 рубля. 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
