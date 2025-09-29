Общество

190 тысяч жителей Псковской области получают пенсию

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает различные виды пенсий 190 тысячам жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

В Псковской области проживает 190 тысяч пенсионеров, из них 154 тысячи человек являются получателями страховой пенсии по старости. При этом более 31 тысячи псковичей пенсионного возраста продолжают трудовую деятельность.

«Повышение качества жизни пожилых людей – важная государственная задача. Для обеспечения социальной защищенности им предоставляются различные меры поддержки за счет федерального бюджета. Ежемесячно ОСФР по Псковской области на выплату пенсий и социальных выплат, пособий направляет более 2,4 млрд. рублей», - сообщили в отделении СФР.

Страховые пенсии неработающих граждан ежегодно индексируются. В январе 2025 года отделение СФР по Псковской области на 7,3% проиндексировало страховые пенсии более 186 тысяч жителей региона. Средний размер страховой пенсии по старости составил 23 845 рублей.

Размер пенсии повышается, когда человек достигает возраста 80 лет. Сегодня пенсионерам старше 80 лет отделение СФР по Псковской области автоматически назначает повышенную пенсию. Надбавка в размере фиксированной выплаты (в 2025 году это 8 907,7 рубля) начинает поступать со следующего месяца после дня рождения.

С 2025 года всем 80-летним получателям страховой пенсии по старости автоматически устанавливается ежемесячная доплата на уход в размере 1 314 рублей. Ранее для оформления этой выплаты требовались заявления как от самого пенсионера, так и от лица, осуществляющего уход. Теперь нет необходимости предоставлять эти сведения, потому как надбавка назначается беззаявительно.

Отделение выплачивает пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В числе получателей участники Великой Отечественной войны, псковичи, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». На сегодняшний день это около 100 человек.

Пенсию получают не только те, кто трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким гражданам назначается социальная пенсия. Назначается она на 5 лет позднее общеустановленного пенсионного возраста – женщинам в 65 лет, а мужчинам в 70 лет.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные были проиндексированы в апреле 2025 года на 14,75%. Повышение затронуло более 17 тысяч жителей региона.

Если у гражданина сумма материального обеспечения, ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, автоматически устанавливается федеральная социальная доплата. Число таких получателей в Псковской области – около 27 тысяч человек.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении находятся несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно. В Псковской области увеличенный размер пенсии установлен для 4 тысяч родителей.