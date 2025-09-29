Общество

В вузах расширят список инженерных направлений с обязательным ЕГЭ по физике

В вузах РФ в рамках приемной кампании 2026/2027 года будет увеличен список инженерных направлений, при поступлении на которые необходимо сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике, сообщили в Минобрнауки России.

«Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25 (в рамках приемной кампании 2026/2027 года)», - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в среду.

Там отмечается, что это «еще один шаг к тому, чтобы на все инженерные направления физика стала обязательным предметом для сдачи», пишет «Интерфакс».

Кроме того, в ходе приемной кампании 2026/2027 года планируется введение обязательного вступительного испытания в соответствии с профилем будущего учителя при поступлении на программу педагогического образования. «Например, будущий учитель химии должен будет сдавать химию в качестве обязательного предмета. Ранее абитуриенты преимущественно выбирали обществознание», - пояснили в министерстве.

Приемная кампании 2026/2027 года стартует 20 июня 2026 года.