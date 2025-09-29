Общество

Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов

В четверг, 2 октября, на 75-м году жизни скончался журналист, заслуженный работник культуры РФ, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов. Редакцию газеты он возглавлял с 2011 года, сообщило издание.

Фото: «Вечерняя Москва»

Александр Куприянов родился в 1951 году в селе Иннокентьевка в Хабаровском крае в семье капитана-речника и учительницы начальных классов. Окончил школу-интернат №5. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности учителя русского языка и литературы. В этом же году Куприянов пришел в журналистику.

Он был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Также ему вручили орден «Знак Почета». За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность его признали заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Ему вручили медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Президент России Владимир Путин вручил Александру Куприянову почетную грамоту за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Он является лауреатом премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии», лауреатом премии «Медиаменеджер России» и премии в номинации «Проза» Союза писателей России.

«Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича», - отметили в газете.