Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А главный вопрос, на который они будут искать ответ — где взять денег? В условиях СВО и санкций бюджет России испытывает серьезные сложности. Правительство ищет новые источники пополнения бюджета, принимает в том числе непопулярные решения: увеличение налогов, сборов, штрафов, резкое повышение коммунальных платежей. Что делать? Где взять денег? Устроить новую национализацию? Сократить чиновников и депутатов? Ввести режим жесткой экономии?

