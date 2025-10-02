Общество

Псковичи могут предложить свой вопрос на Большой этнографический диктант

Десятая Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах с 1 по 8 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект знакомит участников с культурой народов России и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. В 2024 году диктант написали 3,5 млн человек из 170 государств мира.

У жителей Псковской области есть возможность стать частью истории проекта и предложить свой вопрос для диктанта. Сделать это можно на портале национальнаяполитика.рф во вкладке «Предложить вопрос» до 16 октября включительно. Самые интересные попадут в Большой этнографический диктант, а их авторы получат ценные призы от организаторов и партнеров акции.

Цель акции — оценка уровня этнографической грамотности граждан, их знаний о народах, проживающих на территории Российской Федерации, привлечение внимания широкой общественности к необходимости формирования эффективных инструментов для поддержания межнационального мира и согласия в многонациональной стране.

Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Время прохождения диктанта — 45 минут, максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.