Общество

Управляющие псковских ресторанов посетили гастрономический форум в Петербурге

Представители управленческих команд гастрономических проектов Пскова (ресторанов «СтругановЪ», «GURAVI» и семейного кафе «Соль») приняли участие в одном из самых значимых событий ресторанной индустрии - форуме MEGUSTRO-2025, который состоялся в Санкт-Петербурге.

Фотографии предоставили участники поездки

Форум ежегодно собирает профессионалов со всей России и из-за рубежа, предоставляя уникальную площадку для обмена опытом, знакомства с новыми тенденциями и внедрения инновационных подходов в ресторанном бизнесе.

В рамках мероприятия представители ресторанов посетили мастер-классы ведущих шеф-поваров, лекции по менеджменту и устойчивому развитию, а также приняли участие в дискуссиях о будущем гастрономии.

Особое внимание команда уделила вопросам совершенствования сервиса, оптимизации бизнес-процессов и внедрению современных технологий.