Сова стала любимицей в псковской детской больнице. ВИДЕО

Найденная на территории сова поселилась у сотрудников Детской областной клинической больницы, сообщается на странице главного врача лечебного учреждения, депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Евгений Васильев / «ВКонтакте»

«В Детской областной клинической больнице новый друг, случайно оказался у нас, и сразу стал любимцем публики», - с таким текстом Евгений Васильев поделился фотографиями в своих социальных сетях.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат рассказал, что совенка нашел специалист, который занимается обслуживанием здания, пока ходил и осматривал территорию.

Дальнейшая судьба птицы, в хорошем смысле, уже предопределена. Ее забрала семья докторов, которые заведуют отделением.

«Сейчас взяли этого совёнка, ухаживают за ним. У них есть уже опыт, они выхаживали птиц. Взяли его под свою опеку, а дальше они отнесут его в ветеринарную клинику, где проверят его состояние и наличие заболеваний. Его выходят и, скорее всего, отпустят на волю», - поделился Евгений Васильев.

Напомним, ранее сову также наблюдали в офисе управления Федеральной службы судебных приставов.

Пресс-служба УФССП отметила, что хотя сова и не может быть принята на официальную службу, её визит стал ярким событием в жизни коллектива и напоминанием о том, что даже в серьёзной работе должно быть место для добрых шуток и необычных происшествий.