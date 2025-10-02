Общество

Лебединый привал в Тригорском заснял сотрудник Пушкинского Заповедника

Лебеди собираются в стаи перед отлётом к местам зимовья — такие картины заснял близ музея-усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского Заповедника сотрудник музея Алексей Михайлов. Фотографии он выложил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, озаглавив публикацию «Лебединый привал в Тригорском».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Так как в окрестностях Пушкинского Заповедника нет незамерзающих водоёмов, которые к тому же были бы мелководными, чтобы крупные птицы могли прокормиться даже в холода, лебеди из Святогорья на зиму оставляют родные места, — поясняет Всеволод Курбатов, автор книги «Животный мир Пушкинского Заповедника», которую музей выпустил в свет в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» (вып. 55). «Увидеть зимующего лебедя на Сороти — большая редкость. Многие из них улетают в конце октября — в ноябре. Но некоторые задерживаются вплоть до середины декабря», — рассказывает Всеволод Валентинович и напоминает, что именно о такой «припозднившейся», а вероятнее всего — отбившейся от стаи птице в своё время написал целую новеллу «Лебедь на Сороти» легендарный хранитель псковских пушкинских мест, «михайловский домовой» Семён Степанович Гейченко.

Путь в тёплые края для лебедей-кликунов заканчивается на заливах Чёрного и Каспийского морей, поясняет Всеволод Курбатов, а вот лебеди-шипуны, которые также во множестве обитают в «Михайловском» и вокруг него, летят дальше, в Северную Африку и даже в Иран. «Домой птицы возвращаются в конце марта — в начале апреля, когда реки и озёра ещё окончательно не освободились от ледового плена», — читаем в книге «Животный мир Пушкинского Заповедника».

Напомним, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского Заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.