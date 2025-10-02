Общество

День учителя по-новому: «Новые люди» провели в Пскове акцию благодарности педагогам

Партия «Новые люди» провела акцию «Поздравь по-новому» в честь Дня учителя. Мероприятия прошли в Пскове, а также еще в 16 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Кострому и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: «Новые люди»

На больших цифровых экранах в реальном времени транслировались слова признательности педагогам. Оставить послание мог любой желающий через специальный чат-бот, после чего на экране появлялось «сердце благодарности» с именем учителя и школой.

Совместно с флористическими студиями прошли мастер-классы «Букет по-новому». Школьники собрали букеты, чтобы подарить своим учителям на праздник.

Рядом были установлены тематические стенды «Уроки жизни» с цитатами заслуженных преподавателей. Участники акции могли дополнить их личными воспоминаниями и словами своих педагогов, которые повлияли на их жизнь.

Кроме того, партия вместе с местными предпринимателями провела акцию «Неделю благодарности». В рамках этой инициативы педагоги получили бонусы и скидки от кофеен, спортзалов, салонов красоты и других местных брендов.

Акция «Поздравь по-новому» стала продолжением инициатив «Новых людей», направленных на поддержку учителей. Партия выступает за индексацию зарплат, снижение объема бюрократической отчетности и пересмотр системы домашних заданий.