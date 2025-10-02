Общество

CHIGUN привезет корейские угощения на первый псковский фестиваль K-Fest

Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове с 6 по 12 октября. Последний день, 12 октября, будет посвящен одному из самых значимых праздников в Корее - Чусок. Этот фестиваль обещает стать ярким событием осени, а ресторан CHIGUN станет его официальным партнёром, сообщили Псковской Ленте Новостей в заведении.

На празднике будет всё: погружение в атмосферу Кореи с танцами, музыкой и, конечно, вкуснейшими угощениями. Как стало известно, ресторан CHIGUN, специализирующийся на корейской кухне, привезёт на фестиваль популярные блюда из Южной Кореи.

Смотрите также Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове

Праздник Чусок в рамках фестиваля K-Fest в Пскове отметят 12 октября с 13:00 до 16:00 в пространстве Loft по адресу: улица Спортивная, дом №1 Б.

«Ресторан CHIGUN горд поддерживать культурные инициативы такого масштаба. В этот день все гости смогут не только попробовать традиционные корейские блюда, но и стать частью настоящего корейского праздника. Танцы, мастер-классы, конкурсы и, конечно, уникальная корейская еда - на фестивале найдётся место для каждого. Не упустите шанс стать частью уникального события в Пскове!» пригласили псковичей на мероприятие.