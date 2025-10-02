Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. По его итогам на должность заместителя председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендовали Надежду Прокофьеву.
Квалификационная коллегия судей Псковской области дала и другие рекомендации:
- На должность судьи Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий рекомендовали Кристину Самсонову;
- На должность судьи Псковского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Елену Смирнову.
- На должность судьи Великолукского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Юлию Степанову.
- На должность судьи Порховского районного суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Веру Мухрынову.
- На должность мирового судьи судебного участка №2 в границах административно-территориальной единицы «Великолукский район» на трехлетний срок полномочий рекомендовали Викторию Малахову.
Кроме того, коллегия рассмотрела иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.