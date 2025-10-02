Общество

Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда

Заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 3 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона. По его итогам на должность заместителя председателя Псковского городского суда на шестилетний срок полномочий рекомендовали Надежду Прокофьеву.

Квалификационная коллегия судей Псковской области дала и другие рекомендации:

На должность судьи Арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий рекомендовали Кристину Самсонову;

На должность судьи Псковского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Елену Смирнову.

На должность судьи Великолукского городского суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Юлию Степанову.

На должность судьи Порховского районного суда без ограничения срока полномочий рекомендовали Веру Мухрынову.

На должность мирового судьи судебного участка №2 в границах административно-территориальной единицы «Великолукский район» на трехлетний срок полномочий рекомендовали Викторию Малахову.

Кроме того, коллегия рассмотрела иной ряд вопросов, входящих в компетенцию данного органа судейского сообщества.