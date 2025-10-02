Как справиться с профессиональным стрессом, рассказал психотерапевт

Как справиться со стрессом в современном темпе жизни, рассказал психотерапевт Антон Мокеев.
Изображение сгенерировано «Шедеврум»
Эксперт отметил, что для начала нужно понимать, что такое стресс, тревога и панические атаки. Собеседник отметил, что тревога - это эмоция из спектра страха, которая характеризуется своей беспредметностью.
У стресса же есть научное определение. Однако большинство людей называют стрессом любую ситуацию, которая вызывает у них эмоциональные переживания. К таким ситуациям можно отнести любые изменения окружающей действительности, требующие от человека адаптации, приспособления.
«Стрессы и тревога на работе зависят от самой работы. Например, когда человек работает на конвейере, крутит гайки целыми днями, то у него, скорее всего, будет мало тревоги и стрессов. Это связано с тем, что ничего не меняется, ему не о чем переживать на работе. Но чем более ответственная работа, когда нужно постоянно принимать решения, понимать последствия, к которым эти решения приведут, то тем больше человек по поводу этой ответственности тревожится», - рассказал психотерапевт.
Кроме того, зачастую тревогу вызывает представление и убеждение о том, что человек может остаться без денег, лишившись работы.
Как отметил психотерапевт, человек, который постоянно думает, что он не справляется с обязанностями на работе, совершает на ней ошибки или что он плохой специалист, имеет синдром самозванца. Третья причина, когда возникает тревога, это страх, что подумают люди о человеке.
Спикер отметил, что есть еще один фактор, усиливающий стресс, ведущий к переживаниям, тревогам на работе - это обилие информации. Чем более информационно насыщенная деятельность у человека, чем более он стремится к многозадачности, тем больше у него происходит перегруз информацией.
В такой ситуации человек в большей степени испытывает стресс, переживает и тревожится. Образуется порочный круг.
Стремление к многозадачности, суперпродуктивности на самом деле распыляет внимание и снижает эффективность работы, подчеркнул эксперт. Почему это распыляет внимание? Потому что у внимания, как у психического процесса, есть свой график подъема и спада.
«В первые 10 минут, когда человек приступает к какой-либо работе, у него начинается период вырабатываемости, в этот период работоспособность не очень высокая. Первые 10 минут любой работник погружается в задачу, в работу, и график внимания идет вверх. Далее, через 10-15 минут вырабатываемости, человек выходит на плату. Около 30 минут идет внимание на одном и том же уровне. То есть это максимальная трудоспособность. Но через 45-50 минут способность концентрации внимания резко падает. Именно поэтому введены академические часы, когда урок или занятие длится 45-50 минут. Если не делать перерыв на отдых и восстановление, то это становится бессмысленно, так как человек перестает концентрировать внимание, его работоспособность резко падает», - пояснил Антон Мокеев.
Психотерапевт посоветовал каждый час делать перерыв на работе, но не погружаться в телефон. Лучше всего прогуляться. Если же не соблюдать это правило, то перегруз становится очень сильный, накапливается ежедневная усталость. Далее следует выгорание.
Чтобы не довести себя до панических атак, нужно соблюдать определенные правила профилактики и гигиены труда. Нужно обязательно учитывать кривую концентрации внимания, кривую работоспособности, делать перерывы, убрать от себя весь информационный шум, не прибегать к многозадачности, потому что это максимально неэффективно, только ведет к усталости.
Если соблюдать простые правила, то мрачные мысли не будут посещать человека, минимизируется риск доведения себя до приступов паники в связи с психологической истощенностью, пишет RuNews24.ru.
Антон Мокеев добавил, что когда человек научится мыслить рационально, стрессовые ситуации будут волнующими, но не будут вызывать сильные переживания: «Потому что человек будет относиться ко всему философски. Может быть так, а может быть все иначе, а не только сплошная катастрофа, конец всему, нищета и общественное порицание».