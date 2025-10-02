Общество

Останки 43 воинов Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском округе

Останки 43 бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

Поисковый отряд «Пламя» постоянно ведёт работы на территории округа по поиску останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«На этот раз поиски велись в районе деревни Сухлово Вехнянской волости. Работы отрядом завершены. В результате подняли останки 43 бойцов Красной Армии. К сожалению, установить личности не представляется возможным. Наша задача - организовать перезахоронение останков и увековечить память погибших. Благодарю членов поискового отряда "Пламя" за активную гражданскую позицию и проводимую работу», - сообщила Любовь Трифонова.