Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, и перспективы развития службы пробации в России» проведет Псковский филиал Университета ФСИН России 23 и 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН

В рамках конференции планируется проведение секций: «История становления службы пробации в России и зарубежных странах», «Актуальные вопросы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации в России», «Частноправовое обеспечение осужденных и сотрудников УИС», «Исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация в России: особенности правового регулирования и применения на практике».

Форма участия: очная, заочная и дистанционная посредством видеосвязи. Информация по подключению к конференции будет высылаться зарегистрированным участникам.

Заявки на участие и статьи можно направлять в адрес филиала до 15 октября. Адрес электронной почты: oonirid@60.fsin.gov.ru с указанием темы письма «Конференция по пробации».

Контактные телефоны: 8 (8112) 623-169, вн.: 30-08 – Григорьева Ольга Андреевна, научный сотрудник отделения организационно-научной и редакционно-издательской деятельности Псковского филиала Университета ФСИН России