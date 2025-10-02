Общество

Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района

Заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось в Псковском районе 3 октября, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Необходимые меры предосторожности и безопасности обсудили в ходе планового заседания муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Осенне-зимний период требует особой внимательности по целому раду направлений. Так, в связи с запуском отопления, понижением температуры наружного воздуха специалисты обозначили необходимость профилактики и обеспечения пожарной безопасности в местах проживания и массового нахождения людей. Специалисты коммунального хозяйства доложили о мерах по предупреждению и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на предприятиях жилищно-коммунального сектора. Представитель ГИМС обозначил необходимость готовности сил и средств для профилактики и спасения людей в осенне-зимний период на водных объектах района», - сообщила Наталья Федорова.

Она добавила, что все эти темы стоят на особом контроле ответственных лиц администрации.