Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
вкусно и полезно плавленый сыр
Воркаут в Пскове
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
 
 
 
ещё Общество 02.10.2025 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 03.10.2025 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников 03.10.2025 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики» 03.10.2025 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 03.10.2025 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района

03.10.2025 20:47|ПсковКомментариев: 0

Заседание муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось в Псковском районе 3 октября, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Необходимые меры предосторожности и безопасности обсудили в ходе планового заседания муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Осенне-зимний период требует особой внимательности по целому раду направлений. Так, в связи с запуском отопления, понижением температуры наружного воздуха специалисты обозначили необходимость профилактики и обеспечения пожарной безопасности в местах проживания и массового нахождения людей. Специалисты коммунального хозяйства доложили о мерах по предупреждению и ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций на предприятиях жилищно-коммунального сектора. Представитель ГИМС обозначил необходимость готовности сил и средств для профилактики и спасения людей в осенне-зимний период на водных объектах района», - сообщила Наталья Федорова.

 

Она добавила, что все эти темы стоят на особом контроле ответственных лиц администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 196 человек
03.10.2025, 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников 03.10.2025, 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025, 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики» 03.10.2025, 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
03.10.2025, 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района 03.10.2025, 20:400 В России катаракта есть у порядка 2 млн человек 03.10.2025, 20:200 Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего» 03.10.2025, 20:070 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном
03.10.2025, 20:020 Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах 03.10.2025, 20:000 В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики 03.10.2025, 19:400 В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства 03.10.2025, 19:281 Педагогов Псковского района чествовали сегодня
03.10.2025, 19:200 Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно 03.10.2025, 19:000 Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН 03.10.2025, 18:200 Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября 03.10.2025, 18:000 Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее
03.10.2025, 17:500 «Семейные ценности»: Спортивная семья. ВИДЕО 03.10.2025, 17:410 Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября 03.10.2025, 17:400 Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе 03.10.2025, 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса
03.10.2025, 17:320 Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты 03.10.2025, 17:300 В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек 03.10.2025, 17:200 Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка 03.10.2025, 17:150 Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке
03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах 03.10.2025, 17:100 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО 03.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 3 октября 03.10.2025, 16:500 Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области
03.10.2025, 16:500 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове 03.10.2025, 16:480 Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья 03.10.2025, 16:440 «Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам 03.10.2025, 16:380 Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках
03.10.2025, 16:300 Виктор Антонов: Парламент требует расходов 03.10.2025, 16:280 Cпорт как основа крепкой семьи: псковские атлеты рассказали историю любви 03.10.2025, 16:200 ВТБ: Рынок автокредитов в сентябре вырос на 17% 03.10.2025, 16:100 Суд в Великих Луках защитил мать ребенка-инвалида от выселения за долги по ЖКУ
03.10.2025, 16:000 Вопросы международного сотрудничества стали темой встречи депутатов Северо-Запада в Мурманске 03.10.2025, 15:500 Ограничение движения введут на улицах Вокзальной и Советской в Пскове 03.10.2025, 15:481 Десятого ребенка родила псковичка в сентябре 03.10.2025, 15:401 Николай Козловский: Учитель – не просто профессия, это призвание
03.10.2025, 15:390 Эксперты определили самого технологичного оператора связи в Псковской области 03.10.2025, 15:380 Новые книги из «Михайловского» пополнили фонды библиотеки имени Курбатова 03.10.2025, 15:250 Останки 43 воинов Красной Армии подняли поисковики в Новоржевском округе 03.10.2025, 15:150 Спортивный путь без тренера: псковский рекордсмен поделилился своей историей
03.10.2025, 15:120 Псковские дружинники отыскали заблудившегося в лесу мужчину 03.10.2025, 15:020 Надежду Прокофьеву рекомендовали на пост зампреда Псковского городского суда 03.10.2025, 15:000 При пожарах в Псковской области за девять месяцев погиб 51 человек 03.10.2025, 14:570 Жители региона могут проголосовать за попадание псковички в топ-20 конкурса «Мисс Россия»
03.10.2025, 14:500 От русской литературы до хинди: как в псковской библиотеке встречали студентов из Индии 03.10.2025, 14:450 Завод «Титан-Полимер» выпустил 4000-й маточный рулон БОПЭТ пленки 03.10.2025, 14:400 «Капельки радости»: псковичей приглашают на выставку авторской керамики 03.10.2025, 14:400 Псковичку осудили на 10 лет колонии за распространение наркотиков и хранение боеприпасов
03.10.2025, 14:300 Настольная игра «Формула выбора» поступит в школы Псковской области 03.10.2025, 14:200 Представлены судьи второго Кубка Федерации джампинг-фитнеса Псковской области 03.10.2025, 14:100 Осталось 10 дней до старта федеральной программы «СВОй бизнес» в Псковской области 03.10.2025, 14:100 Мужчина пропал в великолукском СНТ «Борок»
03.10.2025, 14:000 Гостей по осени считают 03.10.2025, 13:501 Пройди путь избирателя: в Пскове презентовали настольную игру «Формула выбора» 03.10.2025, 13:390 В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески 03.10.2025, 13:290 Представители 19 городов выступят на краеведческих чтениях в Стругах Красных
03.10.2025, 13:190 Дмитрий Шахов участвовал во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи в Москве 03.10.2025, 13:120 Новый ГОСТ позволит производителям выпускать пиво различных стилей 03.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Спортивная семья 03.10.2025, 12:581 Глава Пскова призвал родителей пока не пускать детей на игровой комплекс у гостиницы «Рижская»
03.10.2025, 12:530 До +13 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2025, 12:430 Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск» 03.10.2025, 12:350 Найден живым пропавший в бежаницкой деревне рыжий мужчина с собакой 03.10.2025, 12:340 На Солнце резко вырос индекс активности
03.10.2025, 12:250 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке. ВИДЕО 03.10.2025, 12:150 Мужчину задержали в Великих Луках за кражу портативного зарядного устройства 03.10.2025, 12:130 Игорь Иванов: В руках учителей будущее нашей Родины 03.10.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона
03.10.2025, 11:520 Полезными муниципальными практиками поделились парламентарии СЗФО 03.10.2025, 11:420 Более 700 тысяч рублей алиментов взыскали с родителей в Великих Луках 03.10.2025, 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №6 временно изменится в Пскове 03.10.2025, 11:360 «Пастырь»: Пророк Иона. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru